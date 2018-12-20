С сегодняшнего дня начал курсировать новый поезд из Львова в Перемышль

В течение года он будет назначаться в дни повышенного пассажиропотока, в том числе и во время праздничных перевозок с 20 декабря по 7 января.

Акционерная компания «Укрзализныця» сегодня, 20 декабря, запустила новый поезд из Львова в Перемышль (Польша). Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что в течение года он будет назначаться в дни повышенного пассажиропотока, в том числе и во время праздничных перевозок с 20 декабря по 7 января.

Согласно графику, отправление поезда № 89 из Перемышля в 10:15 и прибытие во Львов в 13:45. Из Львова отправление в 16:00, а прибытие в Перемышль в 17:46. Время в пути составит около 2,5 часа.

В составе поезда 6 купейных вагонов с местами для сидения второго класса. Стоимость проезда составит около 253 грн. Билеты на этот поезд можно приобрести в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша планируют открыть железнодорожное сообщение между Львовом и Люблином в июне 2019 года, а также планируют запустить поезд Перемышль – станция Нижанковичи (Львовская обл.).

В декабре 2016 года был открыт новый железнодорожный маршрут фирменного скоростного поезда “Интерсити+” №705/706 Киев-Львов-Перемышль (Польша).