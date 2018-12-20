Туризм приносит Львову 17 миллиардов гривень в год – Садовый

По словам Андрея Садового такого результата удалось достичь в первую очередь за счет развития львовского аэропорта.

Доходы от туризма являются существенным источником для Львова, причем за последние 7 лет доход от этой отрасли в городской бюджет вырос в 7 раз.

Об этом мэр Львова рассказал в своем видеоблоге на YouTube.

"За последний год в экономику Львова зашло более 17 миллиардов гривень от туризма. Это уже настоящая индустрия, которая кормит десятки тысяч людей. Рост за последние 7 лет – почти в 4 раза. Это важно, ведь на сегодня около 10 процентов денег в мировой экономике крутятся в туризме”, – отметил Андрей Садовый.

По словам Андрея Садового такого результата удалось достичь в первую очередь за счет развития львовского аэропорта.

"Авиация – один из ключевых элементов запуска экономики. Плюс авиация – это артерии, которые объединяют страну. В стране, которая называет себя авиационным государством, должно появиться недорогое авиасообщение между всеми городами, а не только через Киев и за все деньги, как сейчас", – отметил мэр.

Напомним, ранее Львов вошел в топ-100 наиболее посещаемых городов мира по рейтингу международной организации Euromonitor.