Дубайский ресторан научился запекать рыбу в золоте
16:37, 19 декабря 2018Новости туризма
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В одном из ресторанов Дубая появилось уникальное блюдо – золотой сибас.
Блюдо обойдется любителям кулинарных изысков в $185 \ thenational.ae
Один из дубайских ресторанов в районе Al Seef создал уникальное рыбное блюдо – сибас в 23-каратном золоте.
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«Королевский деликатес», как его описывают - это свежий морской окунь, маринованный и приготовленный в специальном апельсиновом соусе, а затем покрыт золотом, передает thenational.ae.
Блюдо обойдется любителям кулинарных изысков в 675 дирхамов ($185).
Напомним, что ранее в Дубае, известном как «город золота», уже создавали золотой кофе, пирожные, мороженое и даже золотые бургеры.
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