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Дубайский ресторан научился запекать рыбу в золоте

16:37, 19 декабря 2018
Новости туризма
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Блюдо обойдется любителям кулинарных изысков в $185 \ thenational.ae

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«Королевский деликатес», как его описывают - это свежий морской окунь, маринованный и приготовленный в специальном апельсиновом соусе, а затем покрыт золотом, передает thenational.ae.

Блюдо обойдется любителям кулинарных изысков в 675 дирхамов ($185).

Напомним, что ранее в Дубае, известном как «город золота», уже создавали золотой кофе, пирожные, мороженое и даже золотые бургеры.

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Теги: #Дубай#рестораны