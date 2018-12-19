Дубайский ресторан научился запекать рыбу в золоте

В одном из ресторанов Дубая появилось уникальное блюдо – золотой сибас.

Один из дубайских ресторанов в районе Al Seef создал уникальное рыбное блюдо – сибас в 23-каратном золоте.

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«Королевский деликатес», как его описывают - это свежий морской окунь, маринованный и приготовленный в специальном апельсиновом соусе, а затем покрыт золотом, передает thenational.ae.

Блюдо обойдется любителям кулинарных изысков в 675 дирхамов ($185).

Напомним, что ранее в Дубае, известном как «город золота», уже создавали золотой кофе, пирожные, мороженое и даже золотые бургеры.