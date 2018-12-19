Польша с 1 января закрывает пешеходный переход "Угринов-Долгобичув" во Львовской области

Данный проект был введен 1 июля 2015 года.

На автомобильном пункте пропуска «Угринов-Долгобичув» на границе с Польшей с 1 января 2019 года прекращается пешеходное движение.

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Об этом сообщила руководитель пресс-службы Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

Она отметила, что в конце года закончится реализация пилотного проекта, по которому в пункте пропуска «Угринов-Долгобичув» осуществлялось оформление лиц, пересекающих украинско-польскую границу в пешем порядке.

По словам Мельник, с таким предложением выступила польская сторона.

«Польская сторона инициирует с 1 января прекращение этого пилотного проекта, поскольку инфраструктура в пункте пропуска, временно обустроенная для пешеходного движения, не позволяет его продолжить в нынешнем виде. Кроме того, принимается во внимание увеличение времени ожидания на пересечение государственной границы для лиц, путешествующих на автобусах, поэтому целесообразно использовать инфраструктуру пункта пропуска в соответствии с назначением», - сообщили в пресс-службе Львовского пограничного отряда.

Данный проект в пункте пропуска «Угринов-Долгобичув», где пограничный контроль осуществляется польскими и украинскими пограничными службами, был введен 1 июля 2015 года.

Целью проекта было оценить общественный спрос и предполагаемый масштаб пограничного движения для пешеходов. Это позволит в будущем внедрять необходимую инфраструктуру в пунктах пропуска, чтобы обеспечить необходимые условия и безопасность для людей.

Справка УНИАН. Угринов - международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей. Расположен в селе Угринов Сокальского района Львовской области.