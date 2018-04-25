Госпогранслужба назвала страну, в которую чаще всего путешествуют украинцы

В целом за последние четыре года пограничники оформили 337,6 млн человек и 74,28 млн транспортных средств.

Самым популярным направлением для путешествий у украинцев остается Польша. Меньше всего путешествуют в Словакию.

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В целом за последние четыре года пограничники оформили 337,6 млн человек и 74,28 млн транспортных средств. Ежегодный рост пассажиропотока составил 10%.

«В частности, в 2017 году сотрудники пограничного ведомства оформили 97,33 млн человек и 20,85 млн транспортных средств, что на 9% и 2% больше, чем в 2016 году», – сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС).

В ГПС напомнили, что с 1 января 2018 года в 157 международных пунктах пропуска в полном объеме заработал биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе Российской Федерации, которые отнесены к категории риска.

Как сообщал УНИАН, в ГПС сообщили, что в 2017 году украинцы оформили 4 млн биометрических паспортов.