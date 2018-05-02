Введение спецразрешений на въезд в ЕС не будет ограничивать безвиз для украинцев - дипломат

Система направлена на то, чтобы предотвратить въезд недобросовестных граждан, подчеркнул посол.

Представитель Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий заявляет, что введение европейской системы информации о поездках и разрешений (European travel information and authorisation system, ETIAS) не будет ограничением безвизового режима для украинцев.

Об этом дипломат сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«ETIAS никоим образом не является ограничением безвиза. Это только обмен информацией для того, чтобы соответствующие миграционные службы могли бы вовремя заблаговременно предотвратить попадание на территорию Европейского Союза нежелательных, нечестных граждан из государств, которые имеют безвизовый режим с ЕС. Если сейчас их останавливают на границе, то после введения в действие ETIAS они получат запрет на въезд еще дома», - пояснил он.

Представитель Украины при ЕС отметил, что система ETIAS «никоим образом не касается визового или безвизового режима».

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«25 апреля Комитет постоянных представителей стран - членов ЕС подтвердил, что завершился триалог в части создания европейской системы информации о поездках и разрешений. Согласно этим договоренностям, раз в три года граждане третьих стран, не являющихся членами Шенгена, будут подавать информацию о себе, и эта информация будет проверяться соответствующими службами ЕС. В 2019-2020 году эта законодательная инициатива вступит в силу, и вопрос в том, что все должны будут заполнять электронную анкету. Здесь речь не идет о запретах, здесь речь идет о проверке информации для защиты по периметру границ ЕС, что является вполне нормальным», - добавил Точицкий.

Как сообщал УНИАН, новая система ETIAS позволит заранее проверить и, в случае необходимости, отказать в предоставлении разрешения на поездки гражданам третьих стран, путешествующих в Шенгенскую зону в рамках безвизового режима. В частности, через онлайн заявку нужно будет получить разрешение на поездку, авторизация которой будет стоить 7 евро.

Предоставленная в заявке информация будет автоматически сверена с базами данных ЕС и Интерпола, чтобы определить, существуют ли основания для отказа в разрешении на въезд. Если не обнаружено ничего, что могло бы потребовать дальнейшего анализа, разрешение на поездку будет выдаваться автоматически.

По предварительным данным, нововведения будет действовать в аэропортах и морских пунктах пропуска. Через три года ее применят к международным автобусным перевозчикам. Сейчас ожидается, что Европейский парламент поддержит новые правила, после чего их утвердит Совет ЕС.