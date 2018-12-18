В Запорожье 19 декабря зажгут главную елку города и откроют рождественскую ярмарку

Главную елку города торжественно зажгут в 17:00 на площади Маяковского.

Новогодне-рождественские празднования в Запорожье начнутся завтра, 19 декабря, в День Святого Николая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.

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Так, на 19 декабря на на площади Маяковского запланировано торжественное открытие главной елки Запорожья. Мероприятие будет проходить на площади Маяковского с 16:00. Открытие елки запланировано на 17:00.

В рамках новогодне-рождественских праздников здесь, будет работать "Новогодняя ярмарка", а также откроется тематическая фотозона, будут организованы локации с горячими напитками и перекусом, художники и мастера искусства представят горожанам свои работы.

«Также перед каждым жителем Запорожья открывается необычная возможность зайти в гости к Святому Николаю. На площади Маяковского установлен сказочный домик, в котором всех желающих встретит Святой Николай со своими помощниками. Желающим предлагается рассказать стихотворение, спеть песню и получить приятный подарок, а также сделать фото с волшебным героем», - сообщили в мэрии.

Отметим, также завтра, 19 декабря, главная новогодняя елка открывается и в столице Украины - на Софийской площади.