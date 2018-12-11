Украинский лоукостер SkyUp летом запустит рейсы из Киева в Пальму-де-Майорку

Стоимость билета составляет от 2506 грн в одну сторону без багажа и от 3201 грн с багажом.

Украинская авиакомпания SkyUp, которая выполняет только чартерные рейсы, планирует запустить рейсы из Киева в Пальму-де-Майорку (Испания) со 2 июня 2019 года.

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Согласно сообщению пресс-службы авиаперевозчика, стоимость билета на этот рейс составляет от 2506 грн в одну сторону без багажа и от 3201 грн с багажом.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания SkyUp планирует запустить регулярные рейсы из Киева в Тбилиси (Грузия) с 23 декабря, в Софию (Болгария) – с 28 декабря, в Барселону (Испания) и Попрад (Словакия) - с 29 декабря. Также, компания планирует запустить первые внутренние регулярные рейсы из Киева в Одессу и из Харькова в Одессу со 2 июня 2019 года. Также, летом запланированы рейсы Киев - Батуми , Киев - Ларнака, Киев - Римини, Киев - Неаполь , Киев - Сицилия (Катания), Киев - Аликанте, Киев – Тенерифе.

В конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании SkyUp в сегменте дешевых авиаперевозок, которая должна была начать полеты в апреле 2018 года, однако, в связи с задержкой получения сертификата эксплуатанта, не смогла этого сделать. Первые чартерные рейсы начались только с конца мая, а вот регулярных рейсов нет до сих пор.

Весной этого года корпорация Boeing подписала контракт со SkyUp на сумму 624 млн долл. для производства пяти самолетов нового поколения серии Boeing 737 MAX, которые поступят в Украину в 2023 году.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up!.