Украинский лоукостер SkyUp выполнил свой первый рейс в Европу

Регулярные рейсы перевозчик начнет осуществлять в декабре.

Новый украинский лоукост-перевозчик SkyUp совершил свой первый рейс в Европу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Наконец это случилось! Мы приятно взволнованы, ведь состоялся первый полет SkyUp Airlines в Европу после получения лицензии ТСО. Мы сопровождали команду FC SHAKHTAR на матч Лиги чемпионов в Манчестер. Теперь с нетерпением ждем декабря, когда вы полетите с нами в Европу регулярными рейсами!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинский лоукостер SkyUp получил право на выполнение всех запланированных маршрутов.