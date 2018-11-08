Украинский лоукостер SkyUp выполнил свой первый рейс в Европу
16:09, 08 ноября 2018Новости туризма
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Регулярные рейсы перевозчик начнет осуществлять в декабре.
SkyUp
Новый украинский лоукост-перевозчик SkyUp совершил свой первый рейс в Европу.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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"Наконец это случилось! Мы приятно взволнованы, ведь состоялся первый полет SkyUp Airlines в Европу после получения лицензии ТСО. Мы сопровождали команду FC SHAKHTAR на матч Лиги чемпионов в Манчестер. Теперь с нетерпением ждем декабря, когда вы полетите с нами в Европу регулярными рейсами!", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, украинский лоукостер SkyUp получил право на выполнение всех запланированных маршрутов.
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