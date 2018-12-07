В метро Варшавы запустили рождественские поезда (фото)
15:02, 07 декабря 2018Новости туризма
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Помимо составов метро, в Варшаве также появятся праздничные трамвай и автобус.
В Варшаве запустили рождественские поезда метро / фото transport publiczny
Уже во второй раз Варшавское метро запускает специально украшенные и освещенные рождественские поезда.
Поезд "праздничный" впервые появился в прошлом году и получил позитивный отклик со стороны жителей Варшавы, горотся на сайте общественного транспорта Польши.
фото transport publiczny
В прошлом году рождественский поезд был всего один, в этом году их будет два - на каждой линии метрою Праздничные поезда будут ходить до 6 февраля.
Сообщается, что помимо составов метро, в Варшаве также появятся праздничные трамвай и автобус.
фото transport publiczny
Как сообщал УНИАН, в Британии из рождественских пряников создали макет города.
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