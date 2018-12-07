В метро Варшавы запустили рождественские поезда (фото)

Помимо составов метро, в Варшаве также появятся праздничные трамвай и автобус.

Уже во второй раз Варшавское метро запускает специально украшенные и освещенные рождественские поезда.

Поезд "праздничный" впервые появился в прошлом году и получил позитивный отклик со стороны жителей Варшавы, горотся на сайте общественного транспорта Польши.

В прошлом году рождественский поезд был всего один, в этом году их будет два - на каждой линии метрою Праздничные поезда будут ходить до 6 февраля.

Сообщается, что помимо составов метро, в Варшаве также появятся праздничные трамвай и автобус.

Как сообщал УНИАН, в Британии из рождественских пряников создали макет города.