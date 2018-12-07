В метро Варшавы запустили рождественские поезда (фото)

15:02, 07 декабря 2018
Новости туризма
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В Варшаве запустили рождественские поезда метро / фото transport publiczny

Поезд "праздничный" впервые появился в прошлом году и получил позитивный отклик со стороны жителей Варшавы, горотся на сайте общественного транспорта Польши.

фото transport publiczny

В прошлом году рождественский поезд был всего один, в этом году их будет два - на каждой линии метрою Праздничные поезда будут ходить до 6 февраля.

Сообщается, что помимо составов метро, в Варшаве также появятся праздничные трамвай и автобус.

фото transport publiczny

Как сообщал УНИАН, в Британии из рождественских пряников создали макет города.

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Теги: #Польша#метро#Рождество#Варшава