В Тернополе начался большой туристический форум

Продлится форум до 24 ноября. Участие в нем принимают туроператоры со всей Украины, которым представят все "изюминки" Тернопольщины.

В Тернополе 22 ноября начался туристический форум «Тернопілля-2018».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, мероприятие стартовало дискуссионными панелями «Брендирование территорий», «Продвижение туруслуг в интернете», «Контроль экскурсионной деятельности, как основа национальной безопасности». Следующие два дня форум будет проходить в Чорткове и Залещиках.

«Отрасль туризма – одна из приоритетных в развитии нашего края. В этом году мы уже сделали конкретные дела: завершили реконструкцию целого ряда дорог к памятникам исторического наследия. И что важно, отремонтировали дорогу Тернополь–Львов. Если раньше во Львов доезжали за три часа, то теперь немного дольше, чем за час. В то же время, важно, что трафик увеличился с 16-ти до 32-х единиц в течение суток, а это означает, что Тернопольщины открывает себя для внутреннего и внешнего туриста», – отметил во время открытия форума председатель ОГА Степан Барна.

Продлится форум до 24 ноября. Участие в нем принимают туроператоры со всей Украины, которым представят все "изюминки" Тернопольщины.