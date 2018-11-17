В Китае проверяют гостиницы, которые оказались в центре скандала из-за нарушения правил гигиены (видео)

Китайский блогер снял скрытой камерой ролик о том, как убирают номера в самых дорогих отелях страны.

Китайские власти проводят проверку отелей, которые оказались в центре скандала из-за нарушения правил гигиены.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Китайский блогер снял скрытой камерой и выложил в Интернет ролик о том, как убирают номера в самых дорогих отелях страны.

Увиденное шокировало как отельеров, так и гостей.