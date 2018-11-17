цей матеріал доступний українською

В Китае проверяют гостиницы, которые оказались в центре скандала из-за нарушения правил гигиены (видео)

02:21, 17 ноября 2018
Новости туризма
96 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеКитай станет самым популярным направлением для туристов до 2030 года

Китайский блогер снял скрытой камерой и выложил в Интернет ролик о том, как убирают номера в самых дорогих отелях страны.

Увиденное шокировало как отельеров, так и гостей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#отели