На краю пропасти и в Антарктике: ТОП-5 самых экстремальных аэропортов мира (видео)
В каких только местах планеты не приземляются самолеты! Если вы хотите, чтобы был незабываемым не только отдых, но и дорога к нему, советуем ознакомиться с ТОП-5 самых экстремальных аэропортов мира.
Аэропорт Хуанчо-Ираускин, Карибы
Этот международный аэропорт на острове Саба имеет самую короткую взлетно-посадочную полосу в мире. Ее длина – всего 400 метров, поэтому добраться до острова могут только небольшие самолеты и вертолеты.
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Айс Ранвэй, Антарктика
Эта взлетно-посадочная полоса расположена прямо на льду со снегом. Каждая посадка здесь – смертельно опасна через погоду и вероятность провалиться под лед.
Кансай, Япония
Аэропорт Кансай расположен на двух островах, причем полностью искусственных. Укрепить взлетную-посадочную полосу на воде в сейсмоактивной зоне было очень сложно. В 1998 году здесь пронесся мощный тайфун, однако аэропорт пережил непогоду.
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Аэропорт на острове Сан-Мартин
Взлетно-посадочная полоса этого аэропорта находится очень близко к берегу. Поэтому самолеты пролетают в 10-20 метрах над головами туристов, отдыхающих на пляже. Иногда даже случались травмирования людей, которых сносило волной от турбины самолета.
Куршавель, Французские Альпы
Аэропорт горнолыжного курорта Куршавель имеет короткую и очень холмистую полосу. Такие условия и погодная ситуация заставляют туда летать только самых опытных пилотов.