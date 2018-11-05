Украина принимает участие в одной из крупнейших туристических выставок мира в Лондоне

Общая площадь украинского стенда составит 33 кв. метра, на которых будут представлены Минэкономразвития Украины, города Львов и Одесса, а также туроператоры по въездному туризму.

Национальный стенд Украины представлен на одной из крупнейших туристических выставок мира - WTM, которая проходит с 5 по 7 ноября 2018 года в Лондоне (Великобритания).

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Как сообщает пресс-служба Центра развития туризма Украины, организатором украинской экспозиции стал Департамент туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины. Позиционирование стенда и визуализация всей рекламной продукции будет отвечать новому официальному логотипу Украины - UKRAINE NOW UA.

«Общая площадь национального стенда Украины составит 33 кв. метра, на которых будут представлены Минэкономразвития Украины, города Львов и Одесса, а также ведущие туроператоры по въездному туризму: ALBATROS, ARKTUR, CHERNOBYL TOUR, Entdecke.net DMC GmbH, New Logic, Premier Hotels and Resorts, SPUTNIK KYIV, Ukraine Travel Lab», - отметила Юлия Сивак, директор компании «Графиум», которая стала техническим и организационным исполнителем работ во время подготовки стенда.

При этом до конца 2008 года национальный стенд Украины будет представлен еще на двух крупных международных туристических выставках - в Варшаве (Польша) и Барселоне (Испания). Также планируется проведение презентационных мероприятий в Риге, Вильнюсе, Кишиневе, Вене и Стокгольме.