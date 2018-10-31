В Дубае пассажиры смогут зарегистрироваться на рейс "просто прогуливаясь по аэропорту"

Система использует сочетание технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаз.

Дубайская авиакомпания Emirates готовит к запуску первую в мире биометрическую систему в Международном аэропорту Дубая, благодаря которой пассажиры смогут зарегистрироваться на свои рейсы, «просто прогуливаясь по аэропорту».

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Система использует сочетание технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаз, передает arabianbusiness.com.

Оборудование для считывания биометрических данных уже установлено в Терминале 3 на специальных регистрационных стойках, в Emirates Lounge в Зале B, а также у отдельных выходов на посадку.

После серии тестов Emirates в ближайшее время начнет испытания технологии в других ключевых точках аэропорта - в зале регистрации, лаунджах и выходах на посадку, а после на стойках и выходах для транзитных пассажиров и для своего сервиса аренды автомобиля с водителем.

Изначально система обработки биометрических данных ориентирована на пассажиров первого и бизнес-классов, но в дальнейшем авиакомпания намерена сделать ее доступной и для пассажиров эконом-класса. Кроме того, технология будет распространяться и на другие аэропорты, кроме Дубая, а также на регистрацию экипажа.

По заявлениям авиакомпании, система отслеживания пассажиров также повысит безопасность в аэропорту и позволит авиакомпании помогать опаздывающим на рейсы пассажирам.