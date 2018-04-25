В аэропорт налегке: Emirates запускает домашнюю регистрацию багажа

18:12, 25 апреля 2018
Новости туризма
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avia-mir.ru

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Сервис доступен в любой локации Дубая для пассажиров всех классов.

Это означаети, что теперь больше не нужно тащить тяжелые чемоданы в аэропорт, поскольку агент авиакомпании приезжает на дом, в отель или офис, взвешивает и маркирует багаж, передает arabianbusiness.com. После этого он забирает чемоданы и выдает пассажиру посадочный талон.

Багаж путешественника доставят прямо к рейсу, а пассажир сможет прибыть в аэропорт налегке и отправиться на паспортный контроль, минуя стойку регистрации.

Стоимость услуги – 350 дирхамов ($10) за 7 багажных мест, дополнительная стоимость каждого последующего места – еще 35 дирхамов. Услугу можно забронировать на официальном сайте авиакомпании за 12 часов до вылета.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ОАЭ. Граждане Украины могут путешествовать в эту страну без виз сроком до 30 дней с биометрическими паспортами.

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Теги: #аэропорт#ОАЭ