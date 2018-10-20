В Киеве возле метро появился бронзовый мини-граммофон, и он звучит (фото, видео)

Мини-граммофон играет гимн Киева.

В Киеве возле метро Площадь Льва Толстого появилась бронзовая мини-скульптура - киевский граммофон. И он проигрывает музыку.

Как сообщается на странице-Facebook автора проекта "Шукай" Юлии Бевзенко, мини-граммофон расположен на улице Рогнединской 2. Если на него нажать он играет песню "Як тебе не любити, Києве мій!", которая с 2014 года является официальным гимном столицы Украины.

Раз в месяц в рамках проекта "Шукай", где-то в Киеве появляются популярные или малоизвестные символы Киева. Это уже десятая скульптура.

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В Киеве, граммофоны появились в продаже в 1902 году в магазине под названием Депо музыкальных инструментов Г. И. [Генриха Игнатовича] Индржишека. В 1909 году при поддержке немецкой фирмы Интернациональ Экстра-Рекорд и ее главы Ернеста Гессе, Индржишек открыл на Крещатике студию звукозаписи, а в 1911 году Шулявке открылся завод грампластинок и граммофонов под названием Екстрафон. Осенью того же года в магазине Индржишека прошла первая распродажа пластинок украинского производства.