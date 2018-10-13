В Эстонии выдвинули подозрения пяти турфирмам за продажу путевок в Крым (видео)

Отметим, эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон.

Государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело в отношении нескольких эстонских турфирм, которых подозревают в организации туристических поездок на оккупированную Россией территорию Украины.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Postimees.

"Государственная прокуратура подтверждает, что во вторник в офисах пяти турфирм были проведены обыски в связи с подозрением, что фирмы могли организовать туристические поездки в оккупированные Россией Крым и Севастополь, куда, в соответствии с решением Европейского союза о санкциях, запрещено организовывать турпоездки и предоставлять там туристические услуги", - сообщил пресс-секретарь Госпрокуратуры Каарель Каллас.

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"В связи с тем, что Российская Федерация нарушила территориальную целостность Украины, Европейский союз в 2014 году ввел санкции на предоставление услуг на аннексированных территориях. В этот список включен также запрет на оказание туристических услуг - поездок в Крым и Севастополь. Это мероприятие введенное совместно всеми странами ЕС и направлено на то, чтобы дать четкий сигнал о том, что ни одна страна ЕС не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - подчеркнул Каллас.

По его словам, первоначальные подозрения в связи с этим предъявлены пяти лицам, которых допросили и затем отпустили на свободу. Прокуратура не стремится взять какого-либо из них под стражу, добавил Каллас.

Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон.