Женщина пыталась взять на борт самолета павлина для "эмоциональной поддержки" (фото, видео)

Сотрудники заявили, что птица не подошла под требования по весу и размерам.

Авиакомпания United Airlines отказалась посадить павлина по имени Декстер на борт самолета, вылетавшего из Нью-Джерси в Лос-Анджелес.

Хозяйка пыталась взять его с собой для "эмоциональной поддержки", но сотрудники компании не пустили птицу из-за превышения "максимального веса и размера", передает Tjournal.

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По словам представителей United Airlines, они трижды предупреждали хозяйку Декстера, что павлин не подходит под требования, однако она всё равно приехала с ним. Женщина пыталась купить билет для птицы, но ей отказали.

Отмечается, что авиакомпании разрешают пассажирам с инвалидностью или психическими расстройствами провозить в салоне сертифицированных животных, которые их успокаивают.

Как сообщал УНИАН, саудовский принц купил билеты на самолет для 80 соколов.