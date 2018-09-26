Украина и Маршалловы острова продолжат работу над упрощением визового режима

Страны заинтересованы в активизации двустороннего политического диалога и упрощении режима поездок для граждан.

Украина и Маршалловы острова согласились продолжить работу над упрощением режима поездок для граждан.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, во время 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Павел Климкин встретился с министром иностранных дел Маршалловых островов Джоном Силком.

В частности, стороны обсудили пути активизации двустороннего политического диалога и контактов между людьми. В этом контексте было договорено продолжить работу над заключением соглашения об упрощении режима поездок для граждан.

Также Климкин выразил благодарность руководителю внешнеполитического ведомства Маршалловых островов за поддержку его государством инициатив Украины в рамках ООН, направленных на противодействие российской агрессии, в частности, о включении 21 сентября 2018 года в повестку дня ГА ООН нового пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины», а также при принятии резолюций Генассамбели ООН относительно состояния соблюдения прав человека во временно оккупированных Автономной республике Крым и городе Севастополе.

Справка УНИАН, Маршалловы острова - островное тихоокеанское государство в Микронезии, ассоциированное с США. Столицей страны является город Маджуро, население которого по состоянию на 2016 год составляет 53 тыс. человек. Официальная валюта страны - доллар США, язык - маршальский и английский.