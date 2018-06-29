С сегодняшнего дня между Украиной и Антигуа и Барбудою действует безвизовый режим

Безвиз действует, если продолжительность пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

В пятницу, 29 июня, вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Антигуа и Барбудою.

Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины. В МИД отметили, что соответствующее соглашение было подписано 5 февраля 2018 года в Вашингтоне.

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"Согласно положениям Соглашения, граждане Украины, которые имеют действительные проездные документы, въезжают, находятся, выезжают и пересекают транзитом территорию Антигуа и Барбуды без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней", - сказано в сообщении.

Однако, если продолжительность путешествия превышает 90 дней, независимо от цели поездки, украинцы должны получить визу в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуды перед въездом на ее территорию

Как сообщал УНИАН, в мае Кабинет министров Украины утвердил соглашения с правительствами Катара и островного государства Антигуа и Барбуда о взаимной отмене визовых требований.