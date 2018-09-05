Работа мечты: в Мексике открылась вакансия профессионального отдыхающего на целый год

Счастливчик должен будет переехать на один из самых красивых пляжей в Мексике, где в течение года ему предстоит познакомится с культурой, историей и развлечениями страны, параллельно подробно рассказывая о пережитом в соцсетях.

Мексиканская компания «Group Vidanta» открыла вакансию профессионального отдыхающего и лидера мнений, который в течение года будет подробно рассказывать о всех прелестях отдыха в Мексике.

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В вакансии, выложенной в открытый доступ для всех желающих, описаны следующие требования:

- Желание общаться с людьми и заводить новые знакомства;

- Умение рассказать об увлечениях так, чтобы и другие люди моментально влюбились и занялись тем же;

- Документирование вашего путешествия в социальных сетях;

- Поиск новых творческих подходов в компании;

- Быть в курсе всех тенденций и технологий.

- Дополнительные, но не обязательные требования - опыт в сфере продаж и маркетинга, привычка быстро организовываться и наличие навыка управления временем.

При этом каждому соискателю в своем письме необходимо рассказать, почему именно он лучший кандидат на эту вакансию. Также компания отмечает, что резюме с видео-презентацией потенциального сотрудника, которая расскажет о нем как можно больше, существенно повысят шансы получить работу.

Как сообщается в описании вакансии, заявки можно отправлять до 21 октября 2018 года, а результат следует ожидать не ранее 1 ноября. Счастливчик, который получит работу, должен будет переехать на один из самых красивых пляжей в Мексике, где в течение года ему предстоит познакомится с культурой, историей и развлечениями страны.

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В то же время компания уже подробно расписала, с чем придется «столкнуться» потенциальному сотруднику в течение года работы:

- Получение VIP-доступа во все клубы;

- Наблюдение за жизнью черепах около океана;

- Обучение сальсе;

- Знакомство с мексиканской народной музыкой – мариачи;

- Плаванье с китовыми акулами;

- Необходимость каждый день ставить будильник на время, которое позволит не пропустить ни один закат;

- Проверка каждого курортного бассейна, чтобы убедиться в том, что температура воды подходящая;

- Изучение новых рецептов от шеф-поваров, рестораны которых имеют звезду Мишлен;

- Придумывание имен всем надувным животным в бассейнах;

- Обучение игре в гольф, возможно так, как это делает Тайгер Вудс;

- Наличие пары солнцезащитных очков для абсолютно каждого случая;

- Определение подходящего количества часов для отдыха около бассейна;

- Визиты в роскошные SPA-центры;

- Расширение собственного репертуара в караоке;

- И, наконец, приобретение умения различать три вида текилы: Blanco, Resposado и Añejo.

Украинцам попасть в Мексику не так уж бюджетно, но вполне реально. К примеру, польская фирма Rainbow Tours предлагает авиабилеты из Варшавы в Канкун (Мексика) примерно за 350 за билеты в обе стороны. В свою очередь, из Киева можно довольно бюджетно долететь в Варшаву с помощью лоукостеров.

Отметим, в последнее время вакансии профессиональных туристов не такая уж редкость. Ранее проект о путешествиях World Life Experience открывал вакансии сразу для 12 человек, которые должны были путешествовать по всему миру за зарплату в 2,5 тысячи евро в месяц для каждого.