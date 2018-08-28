Лондон признал ряд проблем с визами для украинцев и планирует пересмотреть процедуру их выдачи

Посол Украины в Соединенном Королевстве Наталия Галибаренко заверила, что подобная ситуация складывается со всеми странами, граждане которых хотят получить британские визы.

Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Наталья Галибаренко сообщила, что пока реального диалога по упрощению процесса получения украинцами британских виз нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время заседания пресс-клуба МИД в Киеве.

Читайте такжеУкраинцы теперь должны сдавать биометрические данные для визы в Канаду

"Британская сторона уже признает ряд проблем. Она готова работать над улучшением сервиса выдачи виз. И фактически диалога по упрощению получения виз нет. Но такая ситуация происходит со всеми странами, гражданам которых необходима британская виза", - отметила Галибаренко.

По ее словам, в связи с Brexit Великобритания планирует пересмотреть процедуру выдачи виз.

"В связи с тем, что Великобритания поддерживала предоставление Украине безвиза с ЕС, я надеюсь на положительный результат. Это не тот вариант, когда мы можем ограничиться только улучшением сервиса. Будем работать над процессом упрощения получения виз", - добавила посол Украины.