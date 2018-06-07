Названы топ-10 лучших свадебных локаций мира

Лето - традиционно самый "горячий" сезон для свадеб.

Журналисты британского издания The Independent, вдохновившись недавней свадьбой принца Гарри и актрисы Меган Маркл, назвали топ-10 самых романтических мест мира для проведения свадебного торжества.

Тоскана, Италия

Кастелло ди Винцильята (Castello di Vincigliata) - средневековый замок 13-го века на скалистом холме в нескольких милях от центра Флоренции является едва ли не самым популярным местом проведения свадьбы. И это не просто так. В теплые месяцы посетители могут насладиться романтическим двором и газоном, а также террасой с незабываемым видом на город. Цену здесь нужно уточнять по запросу.

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Маша Кей, Багамские острова

Если есть внушительный бюджет для организации торжества, то можно рассмотреть утопический остров Маша Кей и залив Копперфильда на Багамах. Это райское место предлагает пляжи с розовым песком с естественными скалистыми утесами, а также песчаную отмель длиной в две мили посреди невероятно прозрачного океана. На острове пять роскошных особняков с собственными пляжами, где можно поплавать и понырять в Громовом Гроте (Thunderball Grotto), где когда-то снимали четвертую часть Бондианы. Вечером на пляже запускают фейерверки и жгут костры. Но остров - удовольствие не из дешевых: цена с человека тут варьируется от $2 375 до $3 250 (62 120 - 85 007 гривен).

Париж, Франция

Старый добрый Париж уже давно считается самым романтическим городом, а отель Peninsula, по мнению журналистов, является идеальным местом для упоения городом Любви. Для свадеб здесь предлагают разные варианты, но изюминкой вашего торжества может стать частная терраса на высшей точке отеля, откуда открывается захватывающий вид на город. Стоимость номера для двоих здесь стартует от €765 (23 546 гривен).

Дворец Альгамбра, Испания

Устроить бракосочетание внутри замка сейчас не выйдет, зато на его территории или в тени дворца – запросто. Устроители свадеб Alhambra Weddings предлагают брачующимся множество вариантов, включая мавританские дворцы с фонтанами, садами и внутренними двориками, а также андалузские загородные дома и площадки с видом на дворец или заснеженные горы Сьерра-Невады вдали. Цены здесь также по запросу.

Нуса Дуа, Бали

Бали является едва ли не самым популярным местом отдыха на острове в Индонезийском архипелаге. Непреодолимая комбинация прекрасных песчаных пляжей, храмов и чистой, синей воды, с лучшими местами для дайвинга в мире, делает это место мечтой для молодоженов. Mulia Resort and Villas возглавил не один список самых романтичных мест мира для свадеб в мире- здесь можно устроить церемонию на пляже, в садах или даже в плавающей стеклянной часовне. Цена номера – от 5 600 000 IDR (10 322 гривен).

Будирская черная церковь, Исландия

Черная церковь Будир - одна из трех черных церквей в Исландии, построенная в 1703 году в отдаленном западном регионе острова Будир, в окружении заснеженных гор, выглядит по-настоящему уникальным и поистине диким местом. Точного графика северного сияния нет, но увидеть его здесь с сентября по апрель шанс определенно есть. Цены - по запросу.

Улуру, Австралия

Курорт Айерс-Рок в самом сердце австралийской глубинки обеспечивает драматический фон для свадебных снимков. Пары могут обмениваться обетами на собственной частной дюнной вершине с величественной скалой Улуру в качестве фона, которая ежедневно окрашивается закатом. Из-за экстремальных температур по всему Красному центру супружеским парам рекомендуется вступать в брак на закате или восходе солнца. Отель Долгота 131 предлагает роскошные павильоны с бассейном, спа и изысканной кухней. Цены – от 2,700 австралийских долларов (52 603 гривен), все включено.

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HalfMoonResort, Ямайка

Ямайка - одно из самых популярных мест для бракосочетания в мире, а Half Moon Resort предлагает множество вариантов для тех, кто хочет здесь сделать решительный шаг. Церемонии могут проходить на краю Карибского моря, в королевском павильоне или в уединенном саду. Дополнительные мероприятия включают в себя пляжные костры, дегустацию рома и круиз на катамаране на закате. Номера для двоих здесь от $243 (6 355 гривен).

Мачу Пикчу, Перу

Тех, в ком есть дух авантюризма, может заинтересовать идея провести свою свадьбу, любуясь ландшафтом Мачу-Пикчу. В Belmond Sanctuary Lodge утверждают, что это единственный отель, расположенный у входа в цитадель Инков, где можно наслаждаться спа-салоном и садами, если вдруг вам станет скучно смотреть на вид. Дополнительно здесь можно заказать исполнение живой андской музыки, традиционный прием и украсить все растущими в окрестностях цветами. Стоимость двухместного номера - от $950 (24 848 гривен).

Поместье Кливден, Беркшир, Великобритания

Именно здесь будущая герцогиня Сассекская Меган Маркл провела свою последнюю незамужнюю ночь. С первого взгляда на него становится понятно, чем он так приглянулся будущей монаршей особе – в этом величественном доме есть несколько залов для торжеств, спа-салон и невероятный вид на долину Темзы. Цена номера - от £445 (15 615 гривен) за ночь.

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