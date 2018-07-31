Румынская авиакомпания с 1 сентября запустит рейс по маршруту Одесса – Бухарест

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Румынский национальный авиаперевозчик TAROM начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Одесса - Бухарест (Румыния) - Одесса с 1 сентября 2018 года, сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Одесса".

Отмечается, что рейсы будут выполняться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

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Вылет из международного аэропорта Бухареста им. Коанды - в 01:10, из международного аэропорта "Одесса" - в 04:15 по местному времени. Авиакомпания планирует использовать на рейсе современные турбовинтовые самолеты ATR 42/72.

Как уточнили в пресс-службе, в международном аэропорту Бухареста им. Анри Коанды пассажирам доступны стыковочные рейсы по более чем 30 маршрутам странами Европы, Среднего Востока и Африки, а также 10 направлений внутренних рейсов.

Отмечается, что билеты на рейс уже можно приобрести в туристических агентствах города.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

По итогам 2017 года аэропорт "Одесса" увеличил пассажиропоток по сравнению с 2016 годом на 18,3% до 1,23 млн человек.