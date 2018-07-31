Безвизом с ЕС уже воспользовались более миллиона украинцев - Порошенко

Безвизовый режим со странам Шенгенской зоны действует уже более года.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после введения 11 июня 2017 года безвизового режима с Европейским Союзом уже более миллиона украинцев воспользовались безвизом.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

"Безвизовым режимом со странами Европейского Союза, начиная с июня 2017, уже воспользовались более миллиона украинцев!" - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны. Они не должны искать убежища или пытаться трудоустроиться. Это будет нарушением европейского законодательства. Также украинцы для посещения стран Евросоюза должны доказать свою цель поездки.

Читайте такжеБезвизовый режим работает для украинцев без каких-либо проблем - Юнкер

Украине для введения безвизового режима с ЕС необходимо было выполнить 144 требования. В Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что украинцы выполнили все условия.

В то же время в ЕС создали законодательное обоснование для приостановления безвизовых режимов с любыми странами, чьи граждане нарушают условия соблюдения безвизового режима. В частности, этот механизм может быть применен в случае возникновения миграционных рисков.

23 января 2018 года визовая рабочая группа Совета Европейского Союза согласилась с заключениями Европейской комиссии относительно механизма приостановления безвизового режима, в том числе, и в отношении Украины. В докладе отмечалось, что Украина соответствует требованиям, которые необходимы для продолжения действия безвизового режима, но она должна продолжать реформы и бороться с коррупцией. Также украинские органы власти должны продолжать мероприятия по противодействию нелегальной миграции и отмыванию средств.