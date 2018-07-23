На прибывшие в Одессу шесть кораблей НАТО откроют доступ для всех желающих

Предполагается, что корабли будут открыты для посещения жителями и гостями города 24 июля - с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, а также 25 июля - с 14.00 до 16.00.

Шесть военных кораблей, прибывшие сегодня в Одесский морской порт в составе постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2), в ближайшее время смогут посетить все желающие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил командир похода постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) коммодор Боудевин Бутс.

Пресс-конференция состоялась на борту фрегата Королевских ВМС Нидерландов De Ruyter.

«Наш визит носит дружественный характер», - подчеркнул Бутс, отметив, что иностранная делегация встретилась с командующим Военно-морских Сил ВС Украины вице-адмиралом Игорем Воронченко.

Бутс акцентировал на важности развития сотрудничества между украинскими ВМС и НАТО, флотами стран-партнеров с точки зрения повышения совместимости и укрепления безопасности в Черноморском регионе. Коммодор добавил, что также состоялась встреча с представителями местных властей и планируется еще несколько встреч «с украинскими партнерами».

«Также планируем открыть корабли для посещения», - сказал Бутс.

Предполагается, что корабли будут открыты для посещения жителями и гостями города 24 июля - с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, а также 25 июля - с 14.00 до 16.00.

Командиром постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2) является капитан 2 ранга Франк Магински.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессу прибыли шесть кораблей Североатлантического альянса. В частности, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - фрегат Королевских ВМС Нидерландов De Ruyter, фрегат Турецкой Республики Fatih, румынский фрегат Regele Ferdinand, а также постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2) - вспомогательное судно ВМС ФРГ Rhein, минный тральщик ВМС Турции Anamur и румынский минный тральщик Lupu Dinescu.