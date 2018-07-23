Стало известно, туристы из какой страны остаются во Львове дольше других

В целом туристам во Львове нравятся самостоятельные прогулки по городу и посиделки в кофейнях и ресторанах.

9 из 10 туристов рекомендуют своим близким посетить Львов. Хороший отдых и эмоции - основная цель приезда путешественников в город (65,3%).

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Такие данные анализа рынка въездных туристов в первой половине 2018 года обнародовал Центр развития туризма Львова, передает varta1.com.ua.

Так, по данным Центров туристической информации, в первом полугодии этого года наблюдают прирост количества иностранных туристов: в частности, поляков - на 19%, почти вдвое больше посетителей из Беларуси, зафиксирован рост количества американцев, немцев и литовцев на более 25%. В то же время, в гостиницах Львова фиксируют спад количества туристов из этих стран, которые все чаще предпочитают хостелы и арендованные квартиры.

Гостям Львова нравятся самостоятельные прогулки по городу и посиделки в кофейнях и ресторанах. Кроме того, они с удовольствием посещают музеи, галереи, выставки и торгово-развлекательные центры.

Один день в городе в среднем стоит туристу 67 евро, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Это обусловлено снижением расходов украинского туриста. Иностранцы же тратят во время пребывания в городе в четыре раза больше, чем украинцы. Гостят, в среднем, 4,4 дня. Дольше всего во Львове гостят американцы.

Сумма туристического сбора, поступающего в городской бюджет Львова, ежегодно растет. За шесть месяцев 2018 года город уже получено 2,8 млн грн. этого налога, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Индекс туристической привлекательности города и индекс удовлетворенности туристическими услугами не изменились, и составляют 4,8 и 4,3 соответственно - из максимальных 5. Однако существенно выросла оценка экологической ситуации.

93,3% туристов будут рекомендовать посещение города своим родственникам и друзьям.