Во Львове канадские военные будут угощать львовян и туристов блинами

Мероприятие приурочено ко Дню Канады, который будут отмечать во Львове.

В воскресенье, 1 июля, во Львове отметят День Канады.

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Об этом пишет Depo.Львов со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета. По инициативе посольства Канады в течение всего дня в Итальянском дворике на пл. Рынок, 6 будет действовать Канадский Дом.

Там канадские дипломаты и военные будут угощать всех желающих блинами с кленовым сиропом. Кроме того во время праздника будут работать киоски с едой, образовательный стенд, фотовыставка и книжная ярмарка канадских авторов.

На площади Рынок в это время состоится серия зрелищных поединков по уличному хоккею. Между собой сыграют команды посольства Канады, канадских военных, патрульной полиции Львова и львовские хоккеисты из клуба "Галицкие Львы".

Также на площади Рынок посол Канады Роман Ващук откроет канадскую сцену в рамках фестиваля Leopolis Jazz Fest. На ней выступят канадские музыканты: Джейк Коффман, Алекс Гудман и Джон Стетч.