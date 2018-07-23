В Барселоне застряла группа украинских туристов

11:12, 23 июля 2018
Новости туризма
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Пассажиры утверждают, что туроператором выступает компания JoinUp! / фото УНИАН

Рейс авиакомпании YanAir должен прилететь по расписанию в Борисполь в 11:40, но пока на сайте аэропорта указано время - 20:30. Об этом сообщает ТСН.

Как сообщили пассажиры, в аэропорту Барселоны они ожидают свою посадку более четырех часов. Забирали отдыхающих из мест обитания ночью.

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Забирали отдыхающих из мест проживания ночью.

Пассажиры утверждают, что туроператором выступает компания JoinUp!

Стоит отметить, что в 3:10 в Барселону из Борисполя собирался вылететь рейс YanAir, но пока запланированное время вылета - 12.25.

20 июля Львовский аэропорт заявил о задержке рейсов компании Ernest Airlines. Причина не сообщалось. 

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Теги: #туристы#Барселона