В Барселоне застряла группа украинских туристов

Отдыхающих забрали из отелей ночью.

В аэропорту Барселоны застряла группа украинских туристов.

Рейс авиакомпании YanAir должен прилететь по расписанию в Борисполь в 11:40, но пока на сайте аэропорта указано время - 20:30. Об этом сообщает ТСН.

Как сообщили пассажиры, в аэропорту Барселоны они ожидают свою посадку более четырех часов. Забирали отдыхающих из мест обитания ночью.

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Забирали отдыхающих из мест проживания ночью.

Пассажиры утверждают, что туроператором выступает компания JoinUp!

Стоит отметить, что в 3:10 в Барселону из Борисполя собирался вылететь рейс YanAir, но пока запланированное время вылета - 12.25.

20 июля Львовский аэропорт заявил о задержке рейсов компании Ernest Airlines. Причина не сообщалось.