Австрия ввела временный пограничный контроль, спровоцировав 15-километровые пробки на границе с Баварией

Временные меры приняты в связи с предстоящей встречей министров внутренних дел стран ЕС в Инсбруке и будут действовать 5 дней на въезде в Австрию из Германии и Италии.

Австрия, начиная с 9 июля, в течение пяти дней будет осуществлять пограничный контроль при въезде в страну из Германии и Италии.

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Как сообщает Die Welt, такие проверки планируется проводить до пятницы, 13 июля, в связи с усилением мер безопасности в Австрии из-за встречи министров внутренних дел стран Евросоюза, запланированной на 12-13 июля.

В частности, пограничный контроль затронет немецко-австрийскую автомагистраль Киферсфельден/Куфштайн, а также пропускной пункт Бреннер на границе с Италией. Таким образом, пограничный контроль будет осуществляться на въезде в австрийскую федеральную землю Тироль, тогда как, например, через Зальцбург или Пассау в Австрию можно будет въехать без контроля.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в начале июля 2018 года Европарламент утвердил новые правила въезда в Шенген для "безвизовых" граждан.