На юге Таиланда перевернулись две прогулочные лодки с туристами (видео)

На одной из них было около сотни туристов - в основном из Китая. 48 удалось вытащить из воды живыми, тогда как судьба еще 56 остается неизвестной.

На юге Таиланда, рядом с популярным курортным островом Пхукет две лодки попали в сильный шторм.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. На одной из них было около сотни туристов - в основном из Китая. 48 удалось вытащить из воды живыми, тогда как судьба еще 56 остается неизвестной. Другая авария произошла с лодкой, на борту которой находились китайцы и европейцы - всего около 40 человек.

Ранее сообщалось, что в Таиланде выкачивают воду из пещеры, чтобы спасти из заточения детскую футбольную команду.