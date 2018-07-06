На юге Таиланда перевернулись две прогулочные лодки с туристами (видео)

10:57, 06 июля 2018
Новости туризма
2 0

Читайте такжеИлон Маск предложил тайским властям помощь в спасении застрявших в пещере детей

Об этом говорится в сюжете ТСН. На одной из них было около сотни туристов - в основном из Китая. 48 удалось вытащить из воды живыми, тогда как судьба еще 56 остается неизвестной. Другая авария произошла с лодкой, на борту которой находились китайцы и европейцы - всего около 40 человек.

Ранее сообщалось, что в Таиланде выкачивают воду из пещеры, чтобы спасти из заточения детскую футбольную команду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #шторм#Таиланд#лодка