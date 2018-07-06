На юге Таиланда перевернулись две прогулочные лодки с туристами (видео)
10:57, 06 июля 2018Новости туризма
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На одной из них было около сотни туристов - в основном из Китая. 48 удалось вытащить из воды живыми, тогда как судьба еще 56 остается неизвестной.
На юге Таиланда перевернулись сразу две прогулочные лодки с туристами
На юге Таиланда, рядом с популярным курортным островом Пхукет две лодки попали в сильный шторм.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. На одной из них было около сотни туристов - в основном из Китая. 48 удалось вытащить из воды живыми, тогда как судьба еще 56 остается неизвестной. Другая авария произошла с лодкой, на борту которой находились китайцы и европейцы - всего около 40 человек.
Ранее сообщалось, что в Таиланде выкачивают воду из пещеры, чтобы спасти из заточения детскую футбольную команду.
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