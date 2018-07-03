Польская авиакомпания открыла регулярные рейсы между Варшавой и Запорожьем (фоторепортаж)
15:01, 03 июля 2018Новости туризма
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Рейсы на Варшаву дают возможность дальнейшего трансфера на Западную Европу и Северную Америку.
Из Запорожья теперь можно добраться на самолете до Варшавы / фото УНИАН
Польская авиакомпания LOT открыла регулярные рейсы между Варшавой и Запорожьем.
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Как передает корреспондент УНИАН, польская авиакомпания LOT 2 июля день совершила свой первый рейс из Варшавы в Запорожье, начав регулярное авиасообщение между двумя городами.
Как отметил городской голова Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook, рейсы на Варшаву дают возможность дальнейшего трансфера на Западную Европу и Северную Америку.
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