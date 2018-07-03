Польская авиакомпания открыла регулярные рейсы между Варшавой и Запорожьем (фоторепортаж)

Рейсы на Варшаву дают возможность дальнейшего трансфера на Западную Европу и Северную Америку.

Польская авиакомпания LOT открыла регулярные рейсы между Варшавой и Запорожьем.

Читайте такжеОмелян о задержках рейсов с украинскими туристами: кризис преодолен

Как передает корреспондент УНИАН, польская авиакомпания LOT 2 июля день совершила свой первый рейс из Варшавы в Запорожье, начав регулярное авиасообщение между двумя городами.

Как отметил городской голова Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook, рейсы на Варшаву дают возможность дальнейшего трансфера на Западную Европу и Северную Америку.