Польская авиакомпания открыла регулярные рейсы между Варшавой и Запорожьем (фоторепортаж)

15:01, 03 июля 2018
Новости туризма
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Из Запорожья теперь можно добраться на самолете до Варшавы / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, польская авиакомпания LOT 2 июля день совершила свой первый рейс из Варшавы в Запорожье, начав регулярное авиасообщение между двумя городами.

Как отметил городской голова Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook, рейсы на Варшаву дают возможность дальнейшего трансфера на Западную Европу и Северную Америку.

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Теги: #Запорожье#Варшава