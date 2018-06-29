Из Одессы в Бухарест запустят регулярные авиарейсы

Румынская авиакомпания «Таром» начнет полеты со 2 августа.

Румынская авиакомпания «Таром» начнет полеты со 2 августа.

Об этом сообщает "Маяк".

Рейсы будут осуществляться среднемагистральным самолетом ATR 75:

из Бухареста в Одессу по вторникам, четвергам и субботам;

Читайте такжеTurkish Airlines увеличивает количество рейсов между Стамбулом и Одессой

в обратном направлении — по средам, пятницам и воскресеньям.

Время в пути — ровно 1 час.

Стоимость билетов туда и обратно в эконом-классе обойдется примерно в €235.