Из Одессы в Бухарест запустят регулярные авиарейсы
16:13, 29 июня 2018Новости туризма
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Румынская авиакомпания «Таром» начнет полеты со 2 августа.
Иллюстрация / REUTERS
Румынская авиакомпания «Таром» начнет полеты со 2 августа.
Об этом сообщает "Маяк".
Рейсы будут осуществляться среднемагистральным самолетом ATR 75:
из Бухареста в Одессу по вторникам, четвергам и субботам;
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в обратном направлении — по средам, пятницам и воскресеньям.
Время в пути — ровно 1 час.
Стоимость билетов туда и обратно в эконом-классе обойдется примерно в €235.
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