Air Astana с июля будет летать из Киева в Астану и обратно каждый день

Казахстанская авиакомпания решила чаще летать в Украину.

Казахстанский авиаперевозчик Air Astana с 1 июля 2018 года переведет рейсы Киев-Астана на ежедневный режим выполнения.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на украинское представительство авиакомпании.

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Отмечается, что на данный момент авиакомпания выполняет полеты по данному маршруту пять раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам. Таким образом, дополнительные рейсы будут введены по вторникам и воскресеньям. Продажа билетов на них уже открыта.

Также авиакомпания летает в Киев из Алматы 10 раз в неделю и предлагает билеты в города Азии со стыковкой в Алматы или Астане. Оба рейса в Киеве обслуживаются в аэропорту "Борисполь".

Как сообщал УНИАН.Туризм, также сегодня стало известно, что Turkish Airlines увеличивает количество рейсов между Стамбулом и Одессой.