Air Astana с июля будет летать из Киева в Астану и обратно каждый день

16:26, 27 июня 2018
Новости туризма
9 0
Астана станет для украинцев еще доступнее / Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на украинское представительство авиакомпании.

Читайте такжеЛоукостер Ryanair запустит еще один рейс из Киева в Польшу

Отмечается, что на данный момент авиакомпания выполняет полеты по данному маршруту пять раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам. Таким образом, дополнительные рейсы будут введены по вторникам и воскресеньям. Продажа билетов на них уже открыта.

Также авиакомпания летает в Киев из Алматы 10 раз в неделю и предлагает билеты в города Азии со стыковкой в Алматы или Астане. Оба рейса в Киеве обслуживаются в аэропорту "Борисполь".

Как сообщал УНИАН.Туризм, также сегодня стало известно, что Turkish Airlines увеличивает количество рейсов между Стамбулом и Одессой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Казахстан#Астана#авиарейсы#Air Astana