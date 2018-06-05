Бармены в Сингапуре уже готовы к встрече Трампа с Ким Чен Ыном: появились новые коктейли (видео)
12:53, 05 июня 2018Новости туризма
88 0
Один коктейль на основе американского бурбона назвали "Трамп", а в состав "Кима" входит корейский напиток соджу.
В оба коктейли добавляют одинаковое количество алкоголя / Скриншот видео ТСН
В Сингапуре придумали коктейли специально к исторической встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Читайте такжеРоссияне подрисовали Кем Чен Ыну улыбку на фото с Лавровым
Как говорится в сюжете ТСН, в городе придумали коктейли, которые посвятили саммиту лидеров США и КНДР. Один коктейль на основе американского бурбона назвали "Трамп", а в состав "Кима" входит корейский напиток соджу. Чтобы избежать споров, кто же сильнее, в оба коктейли добавляют одинаковое количество алкоголя.
Исторический саммит должен состояться 12 июня.
В Сингапуре придумали коктейли к встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter