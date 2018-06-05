Бармены в Сингапуре уже готовы к встрече Трампа с Ким Чен Ыном: появились новые коктейли (видео)

Один коктейль на основе американского бурбона назвали "Трамп", а в состав "Кима" входит корейский напиток соджу.

В Сингапуре придумали коктейли специально к исторической встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Читайте такжеРоссияне подрисовали Кем Чен Ыну улыбку на фото с Лавровым

Как говорится в сюжете ТСН, в городе придумали коктейли, которые посвятили саммиту лидеров США и КНДР. Один коктейль на основе американского бурбона назвали "Трамп", а в состав "Кима" входит корейский напиток соджу. Чтобы избежать споров, кто же сильнее, в оба коктейли добавляют одинаковое количество алкоголя.

Исторический саммит должен состояться 12 июня.