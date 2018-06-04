В Белом доме назвали время первой встречи Трампа и Ким Чен Ына

В Белом доме отметили, что политика США по максимальному давлению на КНДР не изменилась.

Первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре в 9:00 по местному времени (4.00 по киевскому).

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов, передает Reuters.

Вместе с тем Сандерс отметила, что политика США по максимальному давлению на КНДР не изменилась.

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"У нас есть санкции, они очень сильные, и мы не будем их отменять, пока Северная Корея не откажется от ядерного оружия", - отметила представитель Белого дома.

"Для президента ежедневно проводит брифинги по Северной Корее его команда советников по вопросам национальной безопасности", - добавила она.

Сара Сандерс также заявила, что консультации между делегацией США и КНДР проходят положительно.

"Передовая группа в Сингапуре завершает логистические приготовления и будет оставаться на месте до тех пор, пока не начнется саммит. В демилитаризованной зоне делегация посла США продолжает дипломатические переговоры с северокорейской делегацией. Консультации были очень положительными и наблюдается "серьезный прогресс", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, 24 мая Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

Позже Трамп подтвердил информацию о том, что сложные переговоры об организации саммита возобновились.