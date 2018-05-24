50 оттенков Львова: иностранцы всё чаще приезжают в западную столицу за секс-услугами

Секс-туризму способствуют сговорчивые девушки, недорогие рестораны и лоукостеры.

Столица Западной Украины в сознании иностранцев теперь ассоциируется с доступным и дешевым сексом.

Город, известный чопорностью и отменной кухней, в последние годы приобретает новую славу — сексуальную. В поисках быстрой и недорогой любви сюда едут целыми компаниями туристы из Польши, Беларуси, Турции, Германии и даже США, сообщается в журнале "Новое Время".

По данным Центра развития туризма, в 2017 году Львов посетили 2,6 милиона туристов, тогда как в 2015-м — 2 милиона. Сколько из них искали в сердце галицкого края возможности реализовать свои эротические фантазии, а сколько приехали ради архитектурных красот, оценить нелегко. Хотя жители Львова полагают: теперь из всех приезжих примерно половина — это секс-туристы.

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Бурно развившаяся в последние годы туристическая инфраструктура города с люксовыми отелями, клубами и ресторанами создает идеальные условия и для торговли телом. Способствуют развитию секс-индустрии также географическое положение, безвизовый режим с Украиной, растущее разнообразие авиарейсов во Львов из многих стран мира, в том числе от бюджетных компаний.

Также в развитии секс-туризма во Львове есть экономический фактор. Час с украинкой оценивается в среднем в 40 долларов. Лишь немногим дешевле, чем в Германии и Нидерландах (50 долларов), существенно дешевле, чем в Италии и Великобритании — от 100 долларов, и на порядок ниже, чем в США,— от 400 долларов.

“В ночных клубах девушки всегда выбирают не наших, а иностранцев, потому что украинец даст ей 50 грн [чаевых], а иностранец — 500 грн”,— со знанием дела объясняет Тарас Ильчишин, замначальника львовского управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

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По его словам, во Львове среди работниц секс-индустрии почти нет местных девушек, в основном здесь работают жительницы Харьковской, Киевской, Запорожской областей и Киева. Тогда как львовянки отправляются трудиться на ниву интим-услуг в другие города.

Чаще всего бордельный бизнес прячется за вывесками салонов эротического массажа и ночных клубов. Подобных заведений во Львове — десятки, и их деятельность, как уверяет Ильчишин, находится под контролем полиции, которая регулярно засылает туда своих агентов. Те, по словам полицейского, чаще всего не находят в действиях массажисток ничего криминального.

В прошлом году было составлено 40 протоколов за проституцию, в этом году за первые четыре месяца года — 25. Ильчишин признает: эти протоколы — мера малоэффективная.

“У нас есть такие, которые привлекались в течение года несколько раз, но они все равно продолжают этим заниматься: мол, я ничего другого не умею”,— добавляет он.

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