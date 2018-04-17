Одесская область в этом году ожидает более 6 миллионов туристов

По данным фискальной службы, в прошлом году Одессу и область посетили около 5,7 млн туристов.

В Одесской области в 2018 году ожидается рост туристического потока на 10,5% – до 6,3 млн туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания сообщил и. о. начальника управления туризма, рекреации и курортов Одесской областной государственной администрации Александр Шека.

По его словам, в 2017 году по сравнению с 2016-м туристический поток в Одесскую область возрос почти на 1 млн человек. В этом году предполагается приезд в Одесский регион порядка 6,3 млн туристов.

«Это пессимистические настрои, и мы будем стараться увеличить количество туристов», — отметил Шека.

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По его словам, за 2017 год сумма туристического сбора в местные бюджеты увеличилась на 25%. В целом, Одесская область составила долю размером 26% в общей сумме туристического сбора всей страны.

Шека добавил, что увеличению потока туристов способствует, в том числе, открытие нового пассажирского терминала в международном аэропорту «Одесса».

По словам главы Одесской ОГА Максима Степанова, в мае начнет работать туристический портал Одесской области, который объединит самые интересные объекты, маршруты и сервисы региона. До конца года также появится мобильное приложение, которое позволит туристу с помощью смартфона узнать привлекательные локации области и проложить оптимальный маршрут к ним.

«Думаю, что в течение месяца туристический портал будет запущен. Благодаря ему, люди смогут проложить себе маршрут в Одесской области, узнать, что наш регион – это не только Одесса, но и множество других невероятных туристических и культурных мест. Также будет запущено мобильное приложение», - подчеркнул Степанов.

Ожидается, что новый портал позволит привлечь внимание большего количества туристов в Одесский регион.

По данным Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области, в 2017 году Одессу и область посетили около 5,7 млн туристов. Местные бюджеты за этот период получили 9 млн грн туристического сбора – по сравнению с 2016 годом поступления выросли почти на 2 млн грн. Наибольшие суммы туристического сбора получил бюджет Одессы – 5,6 млн грн, или почти 62% от общей суммы поступлений.

Уплату туристического сбора осуществляли 359 субъектов хозяйствования – налоговые агенты, которые оказывали услуги по временному проживанию, из них 104 зарегистрированы в Одессе.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Одессу посетило 2,5 млн туристов, что на 19% больше, чем в 2016 году.