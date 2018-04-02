В Будапеште в аэропорту не разминулись два автобуса, есть пострадавшие (видео)

12:55, 02 апреля 2018
Новости туризма
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Как говорится в сюжете ТСН, авария произошла сразу после того, как пассажиры рейса из Бухареста сошли с трапа и сели в автобус. Как только они сдвинулись с места в сторону здания аэропорта, в них врезался другой автобус.

В результате пострадали десять человек, двоих из них с серьезными травмами госпитализировали. По данным полиции, 8 травмированных - это граждане Румынии. Кто виновник аварии - устанавливает следствие.

Как сообщал УНИАН, ранее в израильском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета.

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