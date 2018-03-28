В израильском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета (видео)
20:20, 28 марта 2018Мир
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Пострадавших в результате инцидента нет, пассажиров пересадили на другие рейсы и отправили по назначению.
Немецкий борт, который должен был отправляться в Берлин, случайно наехал на израильский, который как раз высаживал пассажиров из Рима. Администрация аэропорта заявила, что пострадавших в результате инцидента нет, пассажиров пересадили на другие рейсы и отправили по назначению.
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