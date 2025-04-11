Туристам рассказали о вкусностях, которые обязательно стоит попробовать в стране.

Швейцария обладает превосходной кухней, которая черпает вдохновение из соседних стран - Италии, Германии, Франции и Австрии. О том, какие блюда и напитки в этой стране обязательно стоит попробовать туристам, пишет Lonely Planet.

Еда в Швейцарии

Уточняется, что фондю - классическое швейцарское блюдо с горячим сыром - чаще всего ассоциируется со Швейцарией. Его можно попробовать в ресторанах по всей стране, а в некоторых горных деревнях даже есть торговые автоматы, продающие пакетики со смесью, которую можно приготовить дома. Помимо традиционного варианта, существуют версии с помидорами или белыми грибами, которую подают с отварным картофелем.

Также туристам советуют попробовать похожее на фондю блюдо под названием раклет. Это горячее сырное блюдо. Половина круга сыра Raclette du Valais помещается в специальную машину, которая расплавляет верхний слой. Полученную массу соскребают на тарелку и подают с парой вареных картофелин, корнишонами и маринованным луком.

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Швейцарское национальное блюдо рёшти из картофеля чаще всего ассоциируется с немецкоязычным регионом Швейцарии. Это блюдо представляет собой хрустящий, жареный, тертый картофельный пирог. Его едят по всей стране. Популярные начинки включают сало, грибы, жареное яйцо и сыр. Рёшти также едят в качестве гарнира с колбасой или Kalbsgeschnetzeltes - фирменным блюдом Цюриха из телятины в соусе из сливок и белого вина.

Рыбу из озера Леман, которое еще называют Женевское озеро, также можно попробовать в Швейцарии. Туристы могут насладиться филе окуня "meunière", которое подается в соусе из лимона и масла с картофелем фри на гарнир. Также там подают превосходную форель.

Еще одно популярное в Швейцарии блюдо - "альпийские макароны" Älplermagronen. Отмечается, что это сытное блюдо создано, чтобы дать местным фермерам достаточно энергии для работы на альпийской местности. По сути, это швейцарская версия макарон с сыром.

Также путешественникам предлагают отведать швейцарские колбаски. Стандартной швейцарской закуской является Братвурст - свиная и телячья колбаса бледного цвета. Ее жарят на гриле и подают с горчицей и куском хлеба. Также популярной является Шублиг - копченая свиная или говяжья колбаса. Ее также готовят на гриле.

Кроме того, туристам советуют не пропустить традиционное блюдо Папет водуа - свиная колбаса, которую готовят путем варки картофеля и лука-порея вместе со сливками и белым вином. И, конечно же, путешественникам советуют отведать сервелат - небольшую копченую колбасу, которую традиционно едят у костра. Кроме того, туристам советуют посетить ресторан Grotto Ticinese, где можно попробовать ризотто или поленту.

Десерты в Швейцарии

В деревне Грюйере подают превосходное безе и сливки, которые готовятся из жира, снятого с молока, используемого для производства сыра. Этот классический швейцарский десерт настолько популярен, что в Грюйере ежегодно проводится тематический фестиваль.

Кроме того, Швейцария является "пионером" в разработке молочного и твердого шоколада. Примечательно, что в стране находятся такие гиганты в сфере производства продуктов питания, как Nestlé, Lindt и Cailler. Туристам советуют попробовать Villars' blond или шоколад Callebaut's ruby.

Напитки в Швейцарии

Для ценителей вина Швейцария также преподнесет много приятных сюрпризов. Страна-производитель этого напитка славится своими виноградниками, которые покрывают склоны Женевского озера и долину Роны. Шасла, он же Fendant, является самым распространенным белым вином, в то время как Pinot Noir и Merlot являются распространенными красными винами.

Также можно попробовать шнапс Williamine, Williams из груш и Abricotine из абрикосов. А если хочется просто выпить чего-нибудь вкусного, туристам предлагают популярный швейцарский безалкогольный напиток Rivella, сделанный из молочной сыворотки, или травяные чаи из альпийских цветов и трав.

Швейцария для вегетарианцев

В Швейцарии в последнее время набирает популярность тенденция к растительной пище. Вегетарианцы могут насладиться вкусными блюдами в популярном ресторане со шведским столом Tibits, который имеет филиалы по всей стране. Также можно посетить Hiltl в Цюрихе.

Куда поехать в Швейцарии

Как писал УНИАН, ранее опытная туристка рассказала, какие невероятные места в Швейцарии стоит обязательно посетить. Она перечислила 11 самых невероятных мест в стране, которые поразят живописными видами.

По словам туристки, примерно через 60% территории Швейцарии пролегают могучие горы Альпы, а ее ландшафты и города выглядят так, будто их придумал особенно изобретательный ребенок.

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