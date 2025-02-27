Довольно небольшая альпийская страна может предложить туристам отдых на любой вкус.

Недавно Швейцарию признали самой безопасной страной мира дле солотуристок. Эта живописная альпийская страна хоть и довольно небольшая, но на самом деле может предложить путешественникам огромный выбор вариантов для отдыха на любой вкус.

Опытная путешественница из Уэльса Керри Уокер в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвала лучшие места в Швейцарии, на которые стоит обратить внимание туристам.

"Ничто не совершенно, но давайте посмотрим правде в глаза, Швейцария чертовски близка к этому. С ее пронзающими небо горами и, казалось бы, бездонными озерами, так называемая "игровая площадка Европы" предлагает приключения на открытом воздухе, в какое бы время года вы ни приехали", – пишет Керри.

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Она отмечает, что примерно через 60% территории страны пролегают могучие горы Альпы, а ее ландшафты и города выглядят так, будто их придумал особенно изобретательный ребенок.

"Мы говорим о вершинах, покрытых ледниками, о трескучих водопадах, о сказочных замках с башнями и об озерах самых сюрреалистических оттенков синего. Даже простое перемещение по Швейцарии может стать волшебным опытом. Канатные дороги качаются над отвесными долинами, леденцово-красные поезда взбираются на горы до невероятных высот, а звенящие колокольчики раздаются над холмистыми лугами", – добавляет путешественница.

11 самых невероятных мест в Швейцарии

Горный регион Юнгфрау – для активного отдыха Город Берн – для путешествия назад во времени Город Женева – для знакомства с космополитичным городом Горнолыжный курорт Церматт – для пеших прогулок, катания на лыжах и скалолазания Швейцарский национальный парк – для наблюдения за дикими животными и цветами Город Беллинцона – для обедов на площади Горы Юра и озеро Невшатель – для автопутешествия Озеро Люцерн – для прогулок на закате Поселок Аппенцелль и Северо-Восточная Швейцария – для тихого сельского отдыха Город Базель – для знакомства с малоизвестным городом Город Цюрих – для того, чтобы попробовать хорошую жизнь

Отметим, ранее УНИАН.Туризм рассказывал в своем большом материале, реально ли съездить в швейцарский Цюрих, считающийся одним из самых дорогих городов мира, и при этом не разориться.

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