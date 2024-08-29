Также она призвала воздержаться от заказа в ресторанах испанской столицы одного популярного блюда.

Приезжая в Испанию туристы стремятся как можно больше окунуться в местную культуру (и гастрономию), однако при этом совершают немало типичных ошибок.

Так, жительница Мадрида с ником Delde116 предупредила гостей города в одном из обсуждений на Reddit, что им ни за что не стоит покупать сангрию в Испании.

"Не пейте Sangría. Это британское изобретение, и все туристы на него клюют, вам нужен Tinto de Verano (это оригинал, а не смесь сока)", – написала она.

Видео дня

Также девушка призвала гостей испанской столицы воздержаться от заказа в местных ресторанах одного популярного блюда.

"Не ешьте паэлью в Мадриде. Это самый важный совет, который я могу дать любому, кто посещает Испанию. Паэлья – это региональное блюдо, его родина Валенсия. А в Мадриде, если вы не найдете настоящий ресторан паэльи (сложно даже для местных), не ешьте ее здесь. Вам подадут замороженный желтый рис, приготовленный в микроволновке", – предупредила пользовательница Delde116.

Кроме того, она отметила, что в Испании нет культуры чаевых.

"Если таковая и существует, то максимум 2 евро, если обслуживание было превосходным, достойным императора (я абсолютно не шучу)", – отметила жительница Мадрида.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, почему в Испании не стоит заказывать паэлью в понедельник.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.