Конечно, вы не должны останавливаться в дорогих отелях: это даже за лайфхак не считается.

Зарубежные путешествия являются интересным, но, к сожалению, слишком дорогим видом отдыха. Впрочем, при правильном подходе к делу, можно существенно сэкономить. Об этом пишет британское издание Express.

Любительница путешествий по имени Эм научилась исследовать мир, не причиняя разорение собственному бюджету. В этом году ей удалось посетить 10 стран, в целом потратив на это около 2000 фунтов стерлингов (около 2600 долларов). То есть всего по 200 фунтов (или 260 долларов) в среднем на одну страну.

Такая впечатляющая экономия базируется на трех простых стратегиях, которых придерживается британка.

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Избегать ресторанов

"Мой первый совет - найти жилье с кухней, чтобы вы могли самостоятельно готовить еду. Конечно, часть путешествия - это знакомство с новыми культурами и дегустация еды, но это может быстро надоесть", - говорит Эм.

Это правило будет особенно актуальным во время путешествия в богатую страну с высокими ценами, например, в северной Европе. Если же вы едете в более дешевые страны, например в Юго-Восточную Азию, это правило уже не столь обязательно. Иногда там бывает, что еда из супермаркета, приготовленная собственноручно, может обойтись дороже еды из уличного кафе.

Экономия на связи

Ее второй совет - приобрести eSim, то есть так называемую виртуальную SIM-карту, чтобы избежать заоблачных расходов на роуминг. Как альтернатива, в стране прибытия можно приобрести местную SIM-карту.

Правильное время для путешествия

По словам Эм, не обязательно тащиться в популярную туристическую страну в пик летнего сезона, когда половина Европы и Америки уходит в отпуска. Из-за богатых отдыхающих с Запада в летние месяцы все курорты становятся намного дороже.

"Если вы можете путешествовать вне июля и особенно августа, вы сэкономите кучу денег почти на всем. Кроме того, место назначения будет гораздо менее людным", - советует женщина.

Другие советы туристам

Как писал УНИАН, туристы привыкли забирать из гостиничного номера шампуни и мыло, но не только их. Часто отдыхающие прихватывают на память то, что брать нельзя. Например полотенца, или посуду.

Также мы рассказывали о главных ошибках туристов во время отдыха в Греции. От правильного выбора места отдыха в Греции во многом зависит то, как пройдет ваш отпуск.

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