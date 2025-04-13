Многие препараты, которые принимаются из-за стресса или боли, могут вызывать неприятные симптомы.

Существуют определенные лекарства, которые не стоит принимать до или во время перелета, несмотря на страх или стресс. Квалифицированный медицинский специалист из Финикса, штат Аризона, доктор Шон Ормонд из Atlas Pain Specialists рассказал, что не нужно пить, сообщает Daily Express.

Уточняется, что доктор имеет двойную сертификацию по анестезиологии и интервенционному лечению боли, поэтому он может давать советы путешественникам. Ормонд составил список из семи лекарств, которых следует избегать во время полета.

"Как врач по лечению боли, я всегда подчеркиваю важность осознанного приема лекарств, особенно во время перелета. Авиаперелеты могут повлиять на то, как лекарства действуют на ваш организм, а некоторые лекарства могут вызвать серьезные проблемы на большой высоте", - пояснил доктор.

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Ормонд посоветовал перед путешествием обязательно проконсультироваться с врачом о любых принимаемых препаратах, если есть хронические боли или другие заболевания.

Что нужно избегать во время перелета

Препараты для разжижения крови

Доктор советует использовать их с осторожностью, особенно, во время дальних перелетов. Он пояснил это тем, что сидячее положение увеличивает риск образования тромбов, и даже незначительные травмы могут вызвать сильное кровотечение. Ормонд посоветовал во время длительного перелета вставать и двигаться каждый час, а также носить компрессионные чулки.

Сильные миорелаксанты

По словам врача, такие лекарства могут вызвать дезориентацию или слабость. Он посоветовал осторожно потягиваться в самолете, а в качестве альтернативы рассмотреть "активируемые воздухом тепловые пластыри".

Антигистаминные препараты

Эти таблетки могут быть хороши для того, чтобы заставить человека заснуть, но, как отметил Ормонд, это не лучшее средство для перелета. Такие препараты могут вызывать сонливость, замедленную реакцию и косвенно повышать риск образования тромбов. Если у вас есть проблемы с аллергией или укачиванием, доктор Ормонд советует рассмотреть варианты, не вызывающие сонливость, такие как Кларитин или Аллегра.

Диуретики

Этот тип лекарств часто используется для облегчения отечности и повышения кровяного давления. Однако у них есть побочный эффект в виде более частого желания сходить в туалет. Авиаперелеты вызывают обезвоживание, потому существует риск, что диуретики могут вызвать головокружение, слабость и предобморочное состояние. Если принять такой препарат необходимо, доктор советует пить много воды и рассмотреть возможность бронирования места у прохода для легкого доступа в туалет.

Препараты от тревожности

Такие лекарства могут привести к вялости, к трудностям с дыханием или даже потере сознания на высоте. Ормонд рекомендует практику глубокого дыхания или натуральные средства, такие как мелатонин.

Снотворное

Прием этих препаратов может привести к сонливости, дезориентации или даже лунатизму. Если на борту произошла чрезвычайная ситуация, важно, чтобы пассажиры были бдительны и могли следовать инструкциям. Потому доктор Ормонд рекомендует вместо этого хорошую маску для глаз, подушку для шеи и шумоподавляющие наушники.

Опиоидные анальгетики

Это - главное лекарство, которое, по словам Ормонд, стоит избегать во время перелета. Они и на земле вызывают сонливость, а в воздухе этот симптом усиливается. Эти таблетки замедляют дыхание, что нехорошо в среде с низким содержанием кислорода, а также могут вызывать головокружение, тошноту или даже спутанность сознания. Доктор порекомендовал рассмотреть неопиоидные варианты, такие как ибупрофен или ацетаминофен.

Влияние перелета на организм

Как писал УНИАН, ранее врачи раскрыли влияние авиаперелета на организм. Уточнялось, что сидение в течение восьми и более часов может иметь серьезные неблагоприятные последствия для здоровья.

Это влияет на сердце и органы дыхания, а также на мышцы и суставы. Также страдают мозг и желудок. Врачи рассказали, как избежать неблагоприятных последствий для организма.

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