Планируя поездку, необходимо тщательно изучить, какие лекарства можно брать с собой, а какие лучше оставить дома.

Многие украинцы ездят за границу по различным причинам – временное проживание, отдых, работа и прочее. Учитывая то, что порой попасть к врачу и получить необходимые медицинские препараты бывает очень сложно, то граждане Украины стараются запастись лекарствами впрок, в связи с этим возникает вопрос: "Можно ли провозить лекарства через границу?"

Дело в том, что лекарственные препараты могут быть запрещены к свободной продаже в стране, куда вы направляетесь, поэтому на них могут потребовать соответствующие документы. В противном случае их могут изъять, а то и обвинить незадачливого туриста в контрабанде. В связи с этим мы разбирались, какие лекарства можно брать с собой за границу.

Какие лекарства можно провозить через границу Украины

Оказывается не все препараты, которые можно свободно купить в Украине, можно вывозить из нашей страны. В таком случае интересно, а какие лекарства можно перевозить через границу.

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Оказывается, список достаточно широкий, но количество лекарств должно покрывать лишь ваши потребности.

Каждый турист может взять с собой безрецептурные препараты, а именно:

обезболивающие;

антигистаминные;

антисептики;

простые препараты против простуды, в том числе пастилки для горла, спреи для носа и прочее;

средства от желудочно-кишечных расстройств.

Кроме того, можно перевозить и рецептурные препараты, но на них нужен действующий рецепт. К тому же, количество лекарства не должно превышать, указанное в рецепте.

Также можно перевозить БАДы, витамины и жизненно необходимые препараты, например, инсулин.

Какие лекарства можно провозить через границу Польши

Украинцы часто выбирают Польшу для работы или как в качестве удобного пункта для отправки в путешествия. В связи с этим важно знать, какие лекарства можно перевозить через границу.

Так, в Польшу можно ввозить только лекарства, которые не обладают сильным действием – о них мы писали выше. Если есть необходимость взять в собой более серьезные препараты, то во избежание проблем нужен рецепт.

В связи с этим возникает вопрос: "Можно ли провозить таблетки в ручной клади за границу?". Если вы планируете воспользоваться самолетом, то, в первую очередь, внимательно изучите правила авикомпании. Часто разрешают взять с собой на борт препараты, которые понадобятся во время перелета и в строго необходимом количестве.

Чтобы избежать недоразумений, нужно предупредить бортпроводника о наличии лекарств. Если же это запрещенные у данной авиакомпании для провоза в ручной клади лекарства, например, антибиотики, то необходимо иметь при себе документы, подтверждающие необходимость их принятия. О таких документах мы написали ниже.

Какие лекарства нельзя перевозить через границу

С лекарствами, которые можно брать с собой за границу, мы разобрались, но есть препараты, с которыми могут возникнуть проблемы. В этом случае возникает вопрос, а какие же лекарства нельзя перевозить через границу.

В страны Европейского союза запрещено ввозить препараты, у которых в составе есть кодеин или эфедрин. В связи с этим рекомендуется тщательно изучать состав лекарств, иначе их конфискуют и выпишут штраф.

Если же такие препараты являются жизненно необходимыми и заменить их ничем нельзя, то при пересечении границы эти их нужно задекларировать.

Чтобы это сделать, стоит подготовить следующие документы:

копия медкарты;

рецепт;

чек, подтверждающие легальную покупку лекарства в аптеке;

справка, в которой указан диагноз, название назначенного препарата, период приема, дозировка. Документ должен подписать лечащий врач и главврач.

Все документы придется перевести на английский язык.

Ранее УНИАН писал, что можно ли в 17 лет выехать за границу во время войны парню.

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