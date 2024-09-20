В некоторые дни накануне Рождества авиабилеты будут особенно дорогие.

Традиционно в декабре люди больше путешествуют – кто-то мчит к своим семьям отправздновать вместе Рождество и Новый год, а кто-то просто хочет устроить себе небольшой отпуск, воспользовавшисб дополнительными праздничными выходными. Такой повышенный ажиотаж неизбежно повышает цены на авиабилеты в самые "горячие" дни.

В 2024 году, по словам экспертов по путешествиям из компании по организации индивидуального отдыха Adventure Life, самыми дорогими будут авиабилеты на понедельник, 16 декабря, и пятницу, 20 декабря.

По их словам, эти даты, скорее всего, будут наиболее загруженными в аэропортах, а "цены могут взлететь из-за высокого спроса". Вместо этого они предложили запланировать вылет на понедельник, 23 декабря, когда "цены, как правило, снижаются". Период с 28 по 31 декабря "также имеет тенденцию быть менее дорогим", чем другие периоды около Рождества.

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"Хотя некоторые путешественники считают, что перелет в Рождество – это способ сэкономить деньги, это не всегда так, так как у многих людей возникло такое же мнение", – цитирует специалистов по организации путешествий издание Daily Mail.

При этом туристам, которые не так привязаны к конкретным датам, рекомендуют рассмотреть возможность поездки немного раньше в декабре или даже в конце ноября.

"Вы не только можете получить выгодные предложения по авиабилетам, но и многие направления уже украшены рождественскими украшениями к концу ноября, что позволит вам насладиться праздничными торжествами без толпы", – добавляют эксперты.

Как сообщал УНИАН, ранее свежее исследование паромной компании DFDS показало, что в зимний туристический сезон 2024-2025 самым трендовым направлением Европы станет австрийский город Зальцбург.

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