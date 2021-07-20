Умение плавать - необходимый навык, если вам надоело бояться воды и следить за вещами, пока все остальные купаются.

Летний отпуск - это не только загар, вкусный охлаждающий лимонад с мятой и новые эмоции. Поездка к морю, океану или даже просто на речку - это еще и возможность соприкоснуться с ласковой волной.

Но ощутить это могут не все - те, кто в детстве не научился плавать, обычно боятся заходить в воду или погружаются, чтобы “помочить ножки”. Мы расскажем, как исправить ситуацию за 2-3 занятия.

Как быстро научиться плавать - где лучше всего тренироваться

Мы рекомендуем идти в бассейн и ни в коем случае не пытаться погружаться в открытые водоемы. Причин несколько:

В бассейне всегда “штиль”. На начальных этапах, когда человек совсем не понимает принцип плавания, даже малейшие волны будут ему мешать;

Чистая вода (допустим, что с хлоркой - это “чистая”) всё же лучше, чем с какой-нибудь инфекцией. Вы все равно первое время будете “набирать” ее в рот и нос;

Подстраховка в виде бортиков и досок для плавания, которая необходима новичку;

Инструкторы, которые не дадут вам утонуть;

Отсутствие разгоряченных отдыхающих и маленьких детей, которые не знают о том, что плавать вы не умеете, а действия их не всегда предсказуемы и безопасны.

Как дышать под водой - проверенная техника

Самое главное правило, которое вам нужно выучить перед тем, как выбирать стиль плавания - “Дышим под водой правильно”. Научиться придется в любом случае, правда, сначала вам не понравится. Ощущения, мягко скажем, не из приятных, но человек ко всему привыкает.

Читайте такжеКуда поехать: 10 самых красивых озер Украины (лонгрид)Ниже мы приводим несколько упражнений, на отработку которых уйдет 2-3 занятия. Когда научитесь правильно дышать под водой, можно выбирать стиль плавания: брасс, батерфляй, на спине и другие.

Упражнение 1 - как дышать под водой

Надеваем очки. Проверяем, чтобы они плотно прилегали к лицу, иначе вода попадет внутрь, а нам это не нужно;

Становимся рядом со стенкой бассейна, кладем руку на бортик, глубоко вдыхаем ртом;

Опускаемся под воду и медленно выдыхаем на три счета. Выдыхать можно через нос или через рот и нос одновременно;

Всплываем и снова делаем вдох ртом;

Повторяем упражнение 10 раз.

Упражнение 2 - “поплавок”

Надеваем очки, делаем глубокий вдох и погружаемся в воду;

Подтягиваем колени к груди, обхватываем их руками и опускаемся на дно, медленно выдыхаем воздух;

Как только коснулись дна - поднимаемся наверх, чтобы сделать новый вдох;

Повторяем упражнение 10 раз.

Упражнение 3 - учимся двигать ногами

Надеваем очки, держимся за край бассейна и ложимся на воду;

Делаем вдох ртом, опускаем голову вниз и выдыхаем под воду 3 раза;

Пока выдыхаем, делаем движения ногами. Они должны быть прямыми, без напряжения в коленях. Носочек тянем, а стопы направляем внутрь, большими пальцами друг к другу;

Поднимаем голову над водой, делаем вдох и снова опускаем голову под воду;

Повторяем упражнение 10 раз.

Упражнение 4 - разворачиваемся в сторону

Надеваем очки, становимся у бортика, правой рукой держимся за него, левую опускаем и ложимся на воду;

Лицо опускаем в воду и выдыхаем на 3 счета. Ни в коем случае не задерживаем воздух, выдыхаем постоянно;

Поворачиваем корпус и голову налево, поднимаем лицо над водой и делаем вдох. Главное - не задирать голову слишком высоко, правое ухо должно оставаться в воде;

Опускаем лицо обратно под воду и делаем то же самое;

Повторяем упражнение 10 раз и затем еще столько же, поменяв руку.

Как научиться плавать взрослому - дышим и двигаем ногами

Упражнения, описанные ниже, стоит начинать только тогда, когда вы научитесь дышать под водой. Советы актуальны для плавания в стиле “кроль”.

Вариант 1 - плаваем на ногах

Надеваем очки, берем доску за нижний край;

Выпрямляем руки и ложимся на воду;

Двигаемся вперед, работая ногами плавно, от бедра;

Дышим так, как учились в упражнении 3;

Плывем 100 метров и отдыхаем.

Вариант 2 - вдыхаем в сторону

Надеваем очки, берем доску правой рукой за дальний край, а левую руку прижимаем к телу;

Плавно выдыхаем в воду, работая ногами;

Поворачиваем корпус и голову влево - в ту сторону, где прижата рука - поднимаем голову над водой и делаем вдох. Помним, что правое ухо должно оставаться в воде;

Опускаем лицо в воду и продвигаемся вперед, на выдохе работая ногами;

В конце дорожки меняем руки - теперь правая будет прижата к телу, а левая - держать доску;

Плывем 100 метров на каждую руку.

Вариант 3 - вдыхаем на каждый гребок

Надеваем очки, берем доску левой рукой за нижний край;

Ложимся на воду и расслабляемся. Дышим плавно, работая ногами;

Делаем гребок правой рукой. В тот момент, когда рука будет находиться над водой на уровне бедра, поворачиваем корпус и голову вправо, лицо поднимаем над водой и делаем вдох;

Опускаем лицо в воду и выдыхаем. Повторяем;

Плывем 100 метров, в конце дорожки меняем руку.

Вариант 4 - вдыхаем на каждые три гребка

Надеваем очки, делаем гребок правой рукой, как в варианте 3;

Опускаем лицо в воду, на выдохе делаем гребок левой рукой, а потом сразу правой. Лицо из воды не достаем;

Делаем гребок левой рукой и в этот момент разворачиваем тело и голову влево, делаем вдох над водой;

Опускаем лицо в воду, делаем гребок правой рукой, а после - левой. Вдыхаем с правой стороны. Суть в том, что каждый раз мы вдыхаем с разных сторон;

Плывем 100 метров.

Когда привыкнете, можно обходиться без доски.

Как научиться плавать ребенку и взрослому - общие рекомендации

Помните о том, что тело должно быть расслабленным. Не стоит напрягать мышцы и судорожно двигать ногами - контролируйте процесс полностью и не переживайте. Как только начинаете нервничать - тонете и тратите больше сил, чем нужно.

Работайте и руками, и ногами. Новички часто совершают ошибку, забывая про ноги.

Научитесь базовым вещам и потом развивайте тот стиль плавания, который вам нравится больше всего. Так вы получите больше удовольствия от занятий и начнете наслаждаться процессом.

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Автор: Кристина Кащавцева