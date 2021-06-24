В период знойной жары, когда температура на градуснике превышает отметку в 30°C, хочется только одного - лежать на пляже с прохладным лимонадом в руках. К сожалению, отвезти на море мы вас не сможем, а вот подсказать рецепт домашнего лимонада - легко!
Классический лимонад
Наиболее популярный и любимый всеми - домашний лимонад с мятой:
- питьевая вода - 1.5 л;
- лимон - 2-3 шт;
- листья мяты свежие - 1 пучок;
- сахар - 1 стакан;
- лед.
Читайте такжеЭксперты назвали 5 продуктов, от которых нужно отказаться в жаруВыжмите сок из лимонов, аккуратно срежьте цедру без белой части. Насыпьте в кастрюлю сахар, влейте 2 стакана питьевой воды и доведите смесь до кипения на маленьком огне, помешивая. Когда сироп закипит, добавьте цедру. Варите 5-7 минут, периодически помешивая, до тех пор, пока сахар не растворится полностью. Добавьте оставшуюся воду, сок лимонов, мяту и снимите кастрюлю с огня. Остудите лимонад, подавайте со льдом. По желанию можно заменить сахар на мед или совсем обойтись без них.
Малиновый с лаймом
- сок лайма - 600 мл;
- сахар - 500 г;
- малина - 1.5 стакана;
- газированная вода - 3 стакана;
- лед.
Смешайте сок лайма с сахаром до полного его растворения. Затем измельчите в блендере малину. Полученное пюре процедите через сито и выжмите сок. Перелейте смесь лайма, сахара и малины в графин. Добавьте газированную воду и колотый лед. Можно подавать с мятой.
Клубничный с лавандой
- сухие цветы лаванды - 2-3 столовых ложки;
- горячая вода - 200 мл;
- свежая клубника - 250 г;
- холодная вода - 1.5 л;
- сахар - 5-6 столовых ложек;
- сок двух лимонов.
Залейте цветки лаванды горячей водой. Настаивайте 30 минут. Разомните ложкой клубнику. Смешайте лавандовый отвар, ягоды и холодную воду. Добавьте сахар и сок лимона. Перемешайте и настаивайте в холодильнике не менее 5 часов. После этого процедите и подавайте к столу.
Лимонный с тимьяном
- свежий тимьян - 1 пучок;
- чистая питьевая вода - 1 стакан;
- тростниковый сахар - 1.5 стакана;
- лимон - 2 дольки (для украшения);
- минеральная вода.
Возьмите кастрюлю, положите в неё пучок тимьяна и залейте питьевой водой. Затем добавьте тростниковый сахар. На маленьком огне доведите до кипения, помешивая. После того, как сироп закипит, вытащите тимьян, охладите смесь и процедите её. Добавьте минеральную воду, веточку тимьяна и две дольки лимона. Можно по желанию добавить лед.
Кофейный
- черный кофе охлажденный - 1.5 стакана;
- вода питьевая - 1 стакан;
- сахар - 1 стакан;
- лимон - 2 шт;
- тоник - 2 стакана;
- лед.
Снимите с лимона цедру, избегая белой части. Добавьте её в кастрюлю вместе с сахаром, залейте водой. Доведите на маленьком огне до кипения, периодически помешивая. Подождите, пока сахар растворится полностью. Выжмите сок из лимонов. Соедините его с полученным сиропом, холодным кофе и тоником. Перед подачей можно добавить лед и украсить коктейль долькой лимона.
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