Лимонад в домашних условиях сделать несложно. Он вкуснее и полезнее, чем покупной, так как не содержит консервантов и ароматизаторов, а также полностью натурален.

В период знойной жары, когда температура на градуснике превышает отметку в 30°C, хочется только одного - лежать на пляже с прохладным лимонадом в руках. К сожалению, отвезти на море мы вас не сможем, а вот подсказать рецепт домашнего лимонада - легко!

Классический лимонад

Наиболее популярный и любимый всеми - домашний лимонад с мятой:

питьевая вода - 1.5 л;

лимон - 2-3 шт;

листья мяты свежие - 1 пучок;

сахар - 1 стакан;

лед.

Читайте такжеЭксперты назвали 5 продуктов, от которых нужно отказаться в жаруВыжмите сок из лимонов, аккуратно срежьте цедру без белой части. Насыпьте в кастрюлю сахар, влейте 2 стакана питьевой воды и доведите смесь до кипения на маленьком огне, помешивая. Когда сироп закипит, добавьте цедру. Варите 5-7 минут, периодически помешивая, до тех пор, пока сахар не растворится полностью. Добавьте оставшуюся воду, сок лимонов, мяту и снимите кастрюлю с огня. Остудите лимонад, подавайте со льдом. По желанию можно заменить сахар на мед или совсем обойтись без них.

Малиновый с лаймом

сок лайма - 600 мл;

сахар - 500 г;

малина - 1.5 стакана;

газированная вода - 3 стакана;

лед.

Смешайте сок лайма с сахаром до полного его растворения. Затем измельчите в блендере малину. Полученное пюре процедите через сито и выжмите сок. Перелейте смесь лайма, сахара и малины в графин. Добавьте газированную воду и колотый лед. Можно подавать с мятой.

Клубничный с лавандой

сухие цветы лаванды - 2-3 столовых ложки;

горячая вода - 200 мл;

свежая клубника - 250 г;

холодная вода - 1.5 л;

сахар - 5-6 столовых ложек;

сок двух лимонов.

Залейте цветки лаванды горячей водой. Настаивайте 30 минут. Разомните ложкой клубнику. Смешайте лавандовый отвар, ягоды и холодную воду. Добавьте сахар и сок лимона. Перемешайте и настаивайте в холодильнике не менее 5 часов. После этого процедите и подавайте к столу.

Лимонный с тимьяном

свежий тимьян - 1 пучок;

чистая питьевая вода - 1 стакан;

тростниковый сахар - 1.5 стакана;

лимон - 2 дольки (для украшения);

минеральная вода.

Возьмите кастрюлю, положите в неё пучок тимьяна и залейте питьевой водой. Затем добавьте тростниковый сахар. На маленьком огне доведите до кипения, помешивая. После того, как сироп закипит, вытащите тимьян, охладите смесь и процедите её. Добавьте минеральную воду, веточку тимьяна и две дольки лимона. Можно по желанию добавить лед.

Кофейный

черный кофе охлажденный - 1.5 стакана;

вода питьевая - 1 стакан;

сахар - 1 стакан;

лимон - 2 шт;

тоник - 2 стакана;

лед.

Снимите с лимона цедру, избегая белой части. Добавьте её в кастрюлю вместе с сахаром, залейте водой. Доведите на маленьком огне до кипения, периодически помешивая. Подождите, пока сахар растворится полностью. Выжмите сок из лимонов. Соедините его с полученным сиропом, холодным кофе и тоником. Перед подачей можно добавить лед и украсить коктейль долькой лимона.

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Автор: Кристина Кащавцева